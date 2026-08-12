Bağcılar’da iş yerine silahlı saldırı! Saldırganlar tutuklandı: Olay anı kamerada

Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi'nde 26 Temmuz tarihinde olay meydana geldi. Silahlı saldırgan, bir iş yerini kurşunladı. Ardından oradan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
ŞÜPHELİ ŞAHISLAR TUTUKLANDI
Yapılan incelemelerde; Ö.Ç. (21) isimli şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştığı, daha sonra motosikletle gelen şüpheli A.Ö. (21) isimli şahısla kaçtıkları belirlendi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bağcılar'da iş yerine silahlı kumpas! Saldırı anı kamerada