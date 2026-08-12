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Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:42

Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı! Saldırganlar tutuklandı: Olay anı kamerada

Bağcılar'da bir iş yerini kurşunlayan saldırgan motosikletli suç ortağıyla kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Bağcılar’da iş yerine silahlı saldırı! Saldırganlar tutuklandı: Olay anı kamerada
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Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi'nde 26 Temmuz tarihinde olay meydana geldi. Silahlı saldırgan, bir iş yerini kurşunladı. Ardından oradan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde; Ö.Ç. (21) isimli şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştığı, daha sonra motosikletle gelen şüpheli A.Ö. (21) isimli şahısla kaçtıkları belirlendi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da iş yerine silahlı kumpas! Saldırı anı kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAĞCILAR

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Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı! Saldırganlar tutuklandı: Olay anı kamerada
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