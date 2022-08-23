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Giriş Tarihi: 23.8.2022 00:21 Son Güncelleme: 23.8.2022 09:03

Bağcılar'da hareketli gece: Polisin silahını alıp kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

İstanbul Bağcılar Güneşli Polis Merkezi'nde polisin silahını alarak rastgele ateş edip binadan kaçma teşebbüsünde bulunan uyuşturucu ve gasp olaylarından 4 adet suç kaydı bulunan S.A. vurularak yaralı olarak ele geçirildi. Olayda yaralanan muhafaza altındaki A.I. ve şüpheli S.A. hastaneye sevk edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bağcılar’da hareketli gece: Polisin silahını alıp kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

Olayla ilgili Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Güneşli Polis Merkezi Amirliği'nde saat 03.00 sıralarında bıçakla yaralama olayının faili olarak gözaltına alınan S.A'nın görevli memurun silahını alarak rastgele ateş edip binadan kaçma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin açtığı ateş sonucu o esnada başka bir olay nedeniyle muhafaza altında işlemleri yapılan A.I'nın yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Uyuşturucu ve gasp olaylarından 4 adet suç kaydı bulunan, yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemine devam eden S.A, görevlilerimizce ateş açılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan muhafaza altındaki A.I. ve şüpheli S.A. hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen 'kasten yaralama, görevli memura mukavemet' suçlarıyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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Bağcılar'da hareketli gece: Polisin silahını alıp kaçmaya çalışan zanlı yakalandı
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