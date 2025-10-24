Son dakika | Bağcılar’da rehine yalanıyla soygun: Para vermezsen eşini terör örgütüne veririm!

Son dakika! Bağcılar'da ikamet eden yabancı uyruklu Sılava A. (27), telefon ile aranarak, 'Kocan elimizde. Bize para vereceksin. Kocan evinde para olduğunu söylüyor" şeklinde tehdit edildi. Talihsiz kadın henüz telefona cevap vermeden kapısı çalındı ve kapıda bir erkek şahıs gördü.

'PARARI VERMEZSEN TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİRİM'

Telefon ile Sılava A.'yı arayan şahıs tehditlerine, 'Gelen adama istediğimiz paraları vereceksin. Ben polisim. Parayı vermezsen eşini DEAŞ terör örgütüne veririm' cümleleri ile tehdit etmeye devam etti. Tehditler üzerine korkan kadın kapıyı kapatmak üzere harekete geçti. Şüpheli şahıs ise kapıyı itti ve içeri girdi. Zavallı kadın komşulara sesini duyurmak için bağırmaya başladı. Bu sırada telefonda hala konuşmaya devam eden şahıs ise, 'Bağırma yoksa eşine kötü şeyler yaparız. Pencereden bakma. İçeri gir ve perdeleri kapat' şeklinde tehditlerini sürdürdü.

"SIKINTI ÇIKARIRSAN OLACAKLARDAN KORK"

Telefon ile yönlendirme yapmaya devam eden şahıs, Sılava A.'ya evdeki tüm ziynet eşyaları ve paraların fotoğrafını kendisine atmasını istedi. Şahsın istediklerini yapan Sılava A., kendi fotoğrafını da telefon üzerinden uygulama ile şüpheli şahsa gönderdi.

Fotoğrafları da alan şüpheli, Sılava O.'yu şu sözlerle korkutmaya devam etti: "Senin yüzünü herkese attım. Bize bir sıkıntı çıkarırsan olacaklardan kork." Tehditler üzerine korkan zavallı kadın eve gelen şüpheliye bir poşet içerisinde tüm ziynet eşyalarını ve paraları verdi. Şahıs evden hızla kaçtı.

Yaşananlar üzerine telefon ile eşi Cuvan A.'yı arayan Sılava A., eşinin iyi olduğunu öğrendi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak başlatılan ve yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında mağdur kadını arayan numaranın yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Olay yerinde bulunan kameraların incelenmesi sonucu şüphelinin eşgal ve kimlik bilgileri tespit edildi. Yakalanan Hanifi Ali E. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Hanifi Ali E., savunmasında olay yerindeki şahsın kendi olmadığını iddia etse de bilirkişi raporunda olay yerindeki şüphelinin Hanifi Ali E. olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı tamamlanan soruşturma sonrası hazırladığı iddianamede Hanifi Ali E.'nin 'konutta ve eklentilerinde yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.