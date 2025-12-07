Bahar 61. bölüm izle! "Birlikte hesaplaşacağız!" Show TV ile Bahar son bölüm izle

Bu sırada Parla'nın kendisinden saklanan gerçeği öğrenmesi işleri iyice karıştırır. Parla'nın aniden hayati bir tehlikenin içine düşmesi ise Bahar'ı hem bir anne hem de bir doktor olarak en zor sınavına taşır. Ve hastanede yaklaşan büyük tehlike, Bahar'ı bu kez yalnızca bir hastayı değil, başta Evren olmak üzere sevdiklerini de ölümün eşiğinden çekmek zorunda kalacağı bir mücadeleye sürükler.