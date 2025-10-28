Bahar Erten trafik kazası kurbanı oldu

Kocaeli'de geniş kesimlerce tanınan emekli İngilizce öğretmeni Deniz Erten'in kızı, iş yaşamında birçok önemli kurumda görev almıştı. Son işinde yönetici pozisyonunda çalışan Bahar Erten'in, sabah saat 05.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Bir kız çocuğu annesi olan Erten'in ölüm haberi, başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere herkesi yasa boğdu. Erten'in cenazesinin Çarşamba günü, Yahyakaptan Akşemseddin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.