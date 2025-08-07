Bahar yeni sezon için geri sayım başladı! Show TV ile Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarıyla gündemde. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı dizi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Salı akşamlarına hikayesine kaldığ yerden devam ediyor. İzleyiciler şimdi, Bahar dizisinin yeni bölümleri için geri sayımda. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Bahar dizisinin yeni sezonuna dair resmi yayın tarihi henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapım için bu yılki başlangıç takvimi merakla bekleniyor.
Dizinin yayın günü olan Salı akşamları yeniden izleyiciyle buluşması beklenirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama sonrasında yeni sezon bilgileri haberimize eklenecektir.
Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran'daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır.
Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika'ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika'da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir. Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur'un uçak korkusu Rengin'in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga'nın Çağla'ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha'nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.