Bahar’ı katleden eski nişanlı öldü

İstanbul Küçükçekmece'de 16 Mayıs'ta düğününe bir ay kala sokak ortasında öldürülen Bahar Kaban (28) cinayetinin firari şüphelisi eski nişanlı Gökhan Yıldız (36), Kadıköy'de kimlik sorgusu yapan polisten kaçarken girdiği arbede sırasında belinden çıkardığı kendi silahıyla vurularak hayatını kaybetti. Olay sırasında bacağından yaralanan polis memuru E.B. (39) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Metrobüsün son durağı olan Söğütlüçeşme'de meydana gelen olayda, Gökhan Yıldız'ın, abisi Y.Y.'ye (39) ait olan kimliği polislere gösterdiği, polislerin bunu anlaması üzerine kaçmaya başladığı bildirildi. Polisler kendisini etkisiz hale getirmeye çalışırken yaşanan boğuşmada silah ateş aldı. Gökhan Yıldız'ın öldüğü olayda yaralanan polis memuru E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gökhan Yıldız, 16 Mayıs sabahı Halkalı'da eski nişanlısı Bahar Kaban'ı katletmiş, ardından kayıplara karışmıştı.