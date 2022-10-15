Bahar’ın katili eski sevgili tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Burak Acar (40), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun (39) ile barışmak için 13 Ekim'de evine gitmiş, ancak aralarında tartışma çıkınca sevgilisini oğılunun gözü önünde silahla vurmuştu. Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın ardından kaçan Acar, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde metruk bir binada yakalandı. Adliyeye sevk edilen Burak Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Torun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları ve diğer oğlu Enes Kaplan (19) tarafından teslim alınıp, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.