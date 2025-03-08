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Giriş Tarihi: 8.3.2025 14:13 Son Güncelleme: 8.3.2025 17:04

Baharın müjdecisi Manolya ve erik ağaçları çiçek açtı

Kış mevsiminde yaşanan soğuk kar kış ve yağmurdan sonra Şubat ayında havaya ve suya düşen cemre 7 martta toprağa düşünce ağaçlar çecik açtı. Baharın müjdecisi olarak manolya ve erik ağaçlarının çiçek açması vatandaşları bahar havasına soktu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Baharın müjdecisi Manolya ve erik ağaçları çiçek açtı

İstanbul'da baharın sembolü olan ağaçlar ve çiçekler açmaya başladı. Cemrenin 21 Şubatta havaya, 28 Şubatta suya ve 7 Martta toprağa düşmesi ile birlikte ağaçlar çiçek açmaya başladı.

İstanbul'un tarihi yapılarından Ihlamur Kasırları, baharın habercisi manolya ağaçlarıyla renklendi. Ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan kasır bahçesi, doğaseverlerin ve tarih tutkunlarının ilgi odağı oldu. İstanbul'un tarihi yapılarından Ihlamur Kasırları, baharın habercisi manolya ağaçlarıyla renklendi. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı kasır bahçesinde açan manolyalar, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerine ekilmeye başlanan manolya ağaçları, Sultan 2. Abdülhamid devrinde daha geniş alanlara yayıldı.

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Baharın müjdecisi Manolya ve erik ağaçları çiçek açtı
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