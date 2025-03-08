Baharın müjdecisi Manolya ve erik ağaçları çiçek açtı

İstanbul'da baharın sembolü olan ağaçlar ve çiçekler açmaya başladı. Cemrenin 21 Şubatta havaya, 28 Şubatta suya ve 7 Martta toprağa düşmesi ile birlikte ağaçlar çiçek açmaya başladı.

İstanbul'un tarihi yapılarından Ihlamur Kasırları, baharın habercisi manolya ağaçlarıyla renklendi. Ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan kasır bahçesi, doğaseverlerin ve tarih tutkunlarının ilgi odağı oldu. İstanbul'un tarihi yapılarından Ihlamur Kasırları, baharın habercisi manolya ağaçlarıyla renklendi. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı kasır bahçesinde açan manolyalar, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerine ekilmeye başlanan manolya ağaçları, Sultan 2. Abdülhamid devrinde daha geniş alanlara yayıldı.