Bahçeköy Kemer Mahalle muhtarı Fulya Bayram, trafik kazasında hayatını kaybetti

Sarıyer Bahçeköy'de yeni aldığı elektrikli aracı kullanan Kemer Mahalle Muhtarı Fulya Bayram, bir anda kayarak kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen araç yol kenarındaki bariyerlere vurduktan sonra yan yatarak karşı yönden gelen otomobil ile bariyerlerin arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Süreyya Akkoca, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fulya Bayram'ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıyer-Bahçeköy yolu her iki yönden trafiğe kapatıldı. Cenazenin ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.