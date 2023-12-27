Bahçelievler’de ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 sağlık personeli yakalandı



20 Aralık'ta söz konusu ambulansa operasyon düzenlendi. Operasyonda, ambulansın içinde 2 kg skunk uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyu ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D., maddeyi almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve uyuşturucu ticareti yapan M.S.H. ile birlikte 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ambulansla ilgili yapılan incelemede, aracının tescil kayıtlarında "ambulans hizmetinde kullanılamaz-trafikten men" şerhi bulunan özel bir ambulans olduğu, şüphelilerin 4'ünün de sağlık çalışanı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheliler arasında M.S.H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, G.C.S., O.D. ve M.N. ise tutuklandı.