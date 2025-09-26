Bahçelievler’de depremin şiddetiyle destek demiri eğrilen bina tamamen yıkıldı

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sırasınoda Şirinevler Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın zemin katında bulunan destekleyici demirin eğrildiği fark edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binada inceleme başlatıldı. Duvarlarından karot örnekleri alınan binanın deprem sırasında önemli derecede hasar aldığı tespit edildi.

Binada yapılan inceleme sonucunda deprem sırasında hasar gördüğü tespit edilen 5 katlı binanın yıkılmasına karar verildi. Yaklaşık 5 ay önce boşaltılan iki bölüm halindeki 5 katlı binalar kontrollü şekilde iş makinaları tarafından yıkıldı. Depremin hasar verdiği binanın yıkıldıktan sonra geri dönüşüm projesi kapsamında daha sağlam binanın yapılacağı kaydedildi.