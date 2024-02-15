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Giriş Tarihi: 15.2.2024 10:30 Son Güncelleme: 15.2.2024 10:31

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüs yandı

İstanbul'da ulaşım kaynaklı sorunlar bitmek bilmiyor. Bozulan, yanan ulaşım araçları günden güne artarken bunlara bir yenisi de Bahçelievler'de eklendi. Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Bahçelievler’de seyir halindeki metrobüs yandı

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular yangın nedeniyle metrobüsten indirildi.

Seferlerin iki yönlü durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Aracın motor kısmındaki alevler, yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Durdurulan metrobüs seferleri ise yangının söndürülmesi sonrasında kontrollü sağlanmaya başlandı.

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Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüs yandı
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