Engin Polat’a mahkemeden beraat kararı

İstanbul'da 2021 yılında iddiaya göre Tufan Yılmaz, 0850 ve 444 numaralı telefonlardan aranmış, Whatsapp üzerinden aranan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapılmıştı. Engin Polat'ın teklife olumlu yaklaşan Tufan Yılmaz'a 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Kendisine verilen vaatlerin gerçekleşmemesi üzerine Yılmaz'ın savcılığa şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Engin Polat'ın Yılmaz'ı hileli söylemlerle kandırarak 600 bin TL dolandırdığını belirtilerek 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

ENGİN POLAT BERAAT ETTİ

İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Mahkeme, her ne kadar sanık Engin Polat'a "Dolandırıcılık" suçundan dava açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle Polat'ın beraatine karar vererek davayı noktaladı.