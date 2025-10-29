Haberler Yaşam Haberleri Bahis oynayan hakemler listesi: TFF, 7 üst klasman hakemi açıkladı! PFDK disiplin sevkleri listesinde hangi hakemler yer aldı?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:09 Son Güncelleme: 29.10.2025 08:11

Bahis oynayan hakemler listesi: TFF, 7 üst klasman hakemi açıkladı! PFDK disiplin sevkleri listesinde hangi hakemler yer aldı?

Türk futbolunda şok etkisi yaratan gelişmede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin listesini duyurdu ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Listenin zirvesinde, Süper Lig'de görev yapan Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük gibi tanıdık isimler bulunuyor. Peki, bahis oynayan hakemler hangileri?

Futbol kamuoyunu derinden sarsan bahis skandalında TFF, beklenen adımı attı. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen toplam 152 hakemin PFDK'ya sevk edildiği resmen açıklandı. Sevk edilenler arasında Süper Lig düzeyinde maç yöneten 7 üst klasman hakemi de yer alıyor. İşte, bahis oynayan hakemler listesi:

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER AÇIKLANDI!

Hukuk Müşavirliği'nce 28.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir diyerek Türkiye Futbol Federasyonu bahise karışan isimleri açıkladı. Zorbay Küçük ve diğer isimler şöyle:

7'si üst klasman olmak üzere 152 hakem, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Zorbay Küçük

Egemen Artun

Mehmet Ali Özer

Melih Kurt

Muhammet Selim Özbek

Seyfettin Alper Yılmaz

Yunus Dursun

Tüm isimlere TFF resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

