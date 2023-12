Bakan Ali Yerlikaya Erzurum’da mezuniyet törenine katıldı

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimleri tamamlanan 456 polis için mezuniyet töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya törene katılarak polis adaylarının mezuniyet sevincine ortak oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın dua okumasıyla devam etti. Polis Marşı'nın okunup yemin edilen törende mezun olan öğrenciler, kep fırlatarak mesleğe ilk adımı attı.

Dönem birincisi Muhammet Taşçı'nın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından ilk 10'a giren başarılı polisler, belgelerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elinden aldı.

Mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bazı meslekler vardır en başta adanmışlık ister. Üniformasında taşıdığı ay yıldız gibi büyük sorumluluğu ve ağırlığı vardır bu mesleklerin. Fedakârlık ister gayret ister azim ister. İşte polislik tam da böyle bir meslektir. Suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın, her ne pahasına olursa olsun milletini korumanın adıdır polislik. Yüreklerde çarpan vatan aşkının, millet sevdasının tezahürüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır' fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Kardeşlerim 2200 yıllık büyük bir devlet geleneğine sahibiz. Ecdadımız adaleti, ahlakı ve vicdanı merkeze alan nice medeniyetler timsalidir. Anadolu'yu insanlığın umuduna dönüştürdü. Doğu'dan batıya, Asya'dan Avrupa'ya hilalimizi ve yıldızımızı gören gözler umutla ve sevinçle doldu. Masumların umudu masumlara zulmedenlerin korkusu oldu. Bu mazi bu tarih bizim Türkiye yüzyılını inşa ederken en büyük sermayemizdir. Bu sebeple Türk polisi demek herhangi bir ülkenin polisi demek değildir. Temsil ettiğimiz değer ve mana şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur" dedi.

Türkiye'nin büyük sınanma ve zorluklardan geçtiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Yüzüncü yılını tamamladığımız, ikinci asrına ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti büyük sınanmalardan ve zorluklardan geçti. Büyük badireler atlattık. Dâhili ve harici bedhahların emelleri hiçbir zaman son bulmadı. Çok geriye gitmemize gerek yok. 8 yıl önce hendek kazarak huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütüne, 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle milletimize ateş açan, bomba atan FETÖ ihanet şebekesi de amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti hamdolsun bütün şebekeleri, teşebbüsleri harabete uğrattı. Milletimizin yüreği bir vurdukça, devletimiz daim olmaya devam edecek inşallah. Bunun en güzel gerekçesi de sizlersiniz. Sizin gibi evlatları yetiştiren elleri öpülesi analar babalardır. Suç odaklarıyla mücadele etmek için emniyet teşkilatımızın yapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Yerli imkanlar ve teknolojilerle kabiliyetimizi artırmaya, aramıza katılan siz ve sizler gibi kahramanlarımızla da büyümeye devam ediyoruz. İnsanımızın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütüyle mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin üstün gayretiyle hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"CENNET VATANIMIZIN DÖRT BİR KÖŞESİNDE GÖREV YAPACAKSINIZ"

Mezun olan polislere seslenen Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mezuniyet sevincini yaşayan kardeşlerim, sizler Nene Hatun'un diyarında, bu şanlı üniformayı kuşandınız. Milli bilinç ve vazife şuuruyla cennet vatanımızın dört bir köşesinde görev yapacaksınız. Sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu sizlerin sayesinde olacaktır. Milletimiz evinde başını yastığa güvenle koyacaksa bu sizlerin emeği ve fedakarlığı ile olacaktır. Sokaklarımızda, şehirlerimizde her türlü suç ve suçluyla amansız bir şekilde mücadele edeceksiniz. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ama asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan, milletimize bağlılıktan ve devletimize sadakatten asla ayrılmayacaksınız. En puslu gecelerde dahi daima sizlerle doğru yolu gösterecek olan vicdan pusulasını hem takip edeceksiniz. Asla artık aklınızdan çıkarmayın, artık sizler İçişleri ailemizin birer ferdisiniz. Yolunuz bahtınız açık olsun."

Törene Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum temsilcileri, polis adaylarının aileleri ve yakınları katıldı.