Bakan Çiftçi: “Şehitlerimizin emaneti bu devletin namusudur”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk olarak sivil şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Çiftçi, mezarlara karanfil bırakarak başsağlığı dileklerini iletti. Anma programına Bakan Çiftçi'nin yanı sıra bakan yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların personeli ile çok sayıda şehit yakını katıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemek programında konuşan Bakan Çiftçi, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, devletin bağımsızlığına, milletin iradesine ve Türkiye'nin geleceğine yönelik bir işgal teşebbüsü olduğunu söyledi.

"BÜYÜK DESTANI BİR KEZ DAHA HATIRLIYORUZ"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin tarihi bir direniş sergilediğini belirten Çiftçi, "Bundan tam 10 yıl önce devletimizin içine sızmış ihanet şebekesi FETÖ'ye karşı aziz milletimizin yazdığı o büyük destanı, istiklaline ve istikbaline vurulan mühür olan diriliş gecesini bir kez daha hatırlıyor; o karanlık geceyi kıyamlarıyla aydınlığa çeviren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN İSTİKLALİNİ TESLİM ETMEDİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara indiğini vurgulayan Çiftçi, Türk milletinin tanklara karşı göğsünü siper ederek vatanını ve milli iradeyi koruduğunu söyledi. Konuşmasında 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin fedakarlıklarına da değinen Çiftçi, "Onlar ölüme yürürken aslında bir millete can verdiler, toprağa düşerken milletimizi ayağa kaldırdılar. Canlarını verdiler fakat bu milletin istiklalini teslim etmediler." dedi.

"GAZİLERİMİZ BU MİLLETİN YAŞAYAN KAHRAMAN ABİDELERİDİR"

Şehit ailelerine ve gazilere seslenen Bakan Çiftçi, "Acınız ortak acımız, gururunuz 85 milyonun ortak gururudur. Şehitlerimizin emaneti bu devletin namusudur. Gazilerimiz ise bu milletin yaşayan vicdanı ve kahramanlık abideleridir. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

"RABBİM BU AZİZ MİLLETE BİR DAHA BÖYLE İHANET GECELERİ YAŞATMASIN"

15 Temmuz'un birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Çiftçi, devletlerin silahla, milletlerin ise iman, şuur ve birlik ruhuyla ayakta kaldığını ifade etti. Konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Bakan Çiftçi, gazilere sağlık ve afiyet dileyerek, "Rabbim bu aziz millete bir daha böyle ihanet geceleri yaşatmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.