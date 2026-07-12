Bakan Çiftçi Şemdinli’deki Zirvin üs bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari programı kapsamında AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ile birlikte Şemdinli ilçesine bağlı Zirvin Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. İran sınırına 7,5 kilometre, Irak sınırına ise 28 kilometre mesafede yer alan üs bölgesinde kahraman Mehmetçik ve Jandarma personeliyle buluşan Bakan Çiftçi, sınır güvenliğinin ve yürütülen fedakarca nöbetin Türkiye'nin huzuru için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

"BİZLER ŞEHİRLERİMİZDE HUZURLA YAŞAYABİLİYORSAK EN BÜYÜK MİMARI BURADAKİ KAHRAMANLARIMIZDIR"

Zirvin Üs Bölgesi'nin jeopolitik ve stratejik konumuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Burası son derece stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde, 7,5 kilometre mesafede İran; Irak sınırına ise 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın ve korucularımızın nöbet tutması sayesinde bizler şehirlerimizde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla yaşayabiliyor, günlük hayatımızı huzurla devam ettirebiliyorsak; bunun en büyük mimarı burada görev yapan kahraman askerlerimiz ve jandarmamızdır." dedi. Bakan Çiftçi, bu vesileyle vatan savunmasında şehadet şerbetini içen tüm şehitleri rahmetle yâd ederken, gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi.

"NATO ZİRVESİ'NİN ÜÇÜNCÜ GÜVENLİK KATMANI BU SINIR BÖLGESİYDİ"

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliğinin sadece Ankara ile sınırlı kalmadığını, sınır hatlarını da kapsayan geniş bir stratejiyle yönetildiğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Malumunuz olduğu üzere, bundan birkaç gün önce, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi sürecinde üç katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller birinci katmanı, onun civarındaki iller ikinci güvenlik bölgesini; liman illerimizle birlikte, sınır illerimiz ise üçüncü katmanı oluşturuyordu. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz mevki de bu üçüncü katmandaki sınır illerimizden biridir. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde, Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bundan dolayı görev yapan tüm jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize ve güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞEMDİNLİ'DE ARTIK TERÖRİST KOVALANMIYOR, ASAYİŞ GÖZETLENİYOR"

Bölgede sağlanan huzur ortamının "Terörsüz Türkiye"vizyonunun en somut örneği olduğunu belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu bölge aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye' uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada kararlılıkla görev yapması sayesinde artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor, onların takibi yapılmıyor; Şemdinli özelinde, sınır bölgelerimizde artık daha çok asayiş olayları ve sınır güvenliği gözetleniyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah 'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacaktır; bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." açıklamasında bulundu.

Ziyaretini üs bölgesindeki personele başarılar dileyerek ve dua ederek sonlandıran Bakan Çiftçi, "Bugünkü ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, burada görev yapan tüm personelimize üstün başarılar diliyorum. Allah devletimizi ve milletimizi her daim payidar eylesin." diyerek konuşmasını tamamladı.