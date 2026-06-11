Bakan Çiftçi Sivil Toplum İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirtti.

"İYİLİĞİ KURUMSALLAŞTIRAN GÜÇLÜ BİR VAKIF ANLAYIŞI"

Çiftçi, Türkiye'nin köklü vakıf geleneğine vurgu yaparak, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan tarihi süreçte şehirlerin yalnızca devlet kurumlarıyla değil, vakıfların ortaya koyduğu hizmet anlayışıyla da inşa edildiğini belirtti. Yetimlerin korunmasından ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine kadar birçok sosyal hizmetin temelinde vakıf kültürünün bulunduğunu ifade eden Çiftçi, "İnsana hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören medeniyetimiz, iyiliği kurumsallaştıran güçlü bir vakıf anlayışı üzerine kurulmuştur" dedi.

"MEDENİYET VİCDANIN DERİNLİĞİYLE ÖLÇÜLÜR"

Günümüzde teknolojik gelişmelere ve artan imkanlara rağmen insanlığın huzur üretmekte zorlandığını dile getiren Bakan Çiftçi, modern dünyanın temel probleminin bilgi eksikliği değil; mana, irfan ve hikmet eksikliği olduğunu söyledi. Bir medeniyetin büyüklüğünün yalnızca ekonomik ya da teknolojik göstergelerle değerlendirilemeyeceğini belirten Çiftçi, "Medeniyet dediğimiz şey, insanın insanla kurduğu ilişkinin adıdır. Bir medeniyetin büyüklüğü gökdelenlerinin yüksekliğiyle değil, vicdanının derinliğiyle ölçülür" ifadelerini kullandı.

"SİVİL TOPLUM VATAN ŞUURUNU GÜÇLENDİRİYOR"

Küresel ve bölgesel krizlerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin huzur ve güven içinde yoluna devam ettiğini kaydeden Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal aidiyetin güçlenmesinde kritik rol oynadığını söyledi. Bir köy okuluna kitap gönderen, öğrencilere burs sağlayan, tarihi eserleri restore eden ya da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran her çalışmanın aynı zamanda vatan bilincini güçlendirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Vakfeden, paylaşan ve sahip çıkan her gönül insanı, aynı büyük medeniyet ve vatan davasına hizmet etmektedir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÖNÜL KÖPRÜLERİNİ İNŞA EDİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir toplumsal dayanışma ile başarıya ulaşacağını ifade eden Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerin Türkiye'nin gönül coğrafyasında önemli karşılık bulduğunu söyledi. Tela Fer'de okul yapan, Somali'de su kuyusu açan ve dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan kuruluşların Türkiye'nin gönül köprülerini inşa ettiğini belirten Çiftçi, "Büyük milletler büyük idealler etrafında yükselir. Bizim idealimiz; adaleti esas alan, merhameti yücelten ve mazlumun yanında duran bir medeniyet anlayışını yeniden ihya etmektir" diye konuştu.

GAZZE VURGUSU

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insani drama da değinen Çiftçi, Filistin halkına yardım ulaştırmak için çalışan vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Türkiye'nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini belirten Çiftçi, "Gazze'ye uzanan her yardım eli insanlığın vicdanını ayakta tutma gayretidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Filistin davasının, Kudüs'ün ve Gazze'nin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

"SİVİL TOPLUMUN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarını milletin en kıymetli temsilcileri arasında gördüklerini ifade eden Çiftçi, devlet ile sivil toplum arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Çiftçi, milletin değerlerini yaşatan, gençlere umut olan ve mazlumlara destek veren tüm vakıf ve derneklere teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bizleri adaletten, merhametten, hikmetten ve iyilikten ayırmasın" ifadelerini kullandı.