Bakan Çiftçi: “Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacağız”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadelenin çok yönlü ve proaktif bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti.

"SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLER DEVLET DENETİMİNE ALINACAK"

Bakan Çiftçi, temel hedeflerinin suç örgütlerini henüz yapılanma aşamasındayken tespit ederek insan kaynağı ve finansal yapılarını etkisiz hale getirmek olduğunu belirtti. Suçtan elde edilen gelirlerin ise hukuk çerçevesinde devlet denetimine alınacağını vurgulayan Çiftçi, bu doğrultuda kararlı mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

"SUÇ YAPILANMASINA ALAN BIRAKMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanlığı'nın riskleri önceden öngören ve tehditleri oluşmadan bertaraf etmeyi esas alan bir güvenlik anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Çiftçi, teknolojik imkânların etkin şekilde kullanılacağını söyledi. Bakan Çiftçi, "Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"HUZUR VE GÜVENLİK İKLİMİMİZİ DAİMA GÜÇLÜ TUTACAĞIZ"

Açıklamasında organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altını çizen Çiftçi, "Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız." dedi.