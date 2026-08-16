Bakan Çiftçi tribün skandalına sessiz kalmadı: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğa tribünde tepki gösterilmesine ilişkin görüntüler üzerine, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyeti tahdit suçu'ndan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.