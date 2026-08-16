Bakan Çiftçi tribün skandalına sessiz kalmadı: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz!

Ankara'da dün akşam Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada; Gençlerbirliği taraftarı, babası ile maça gelen bir çocuğun tribünde Fenerbahçe forması giymesine tepki gösterdi. Tepkiler sonrası çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğa tribünde tepki gösterilmesine ilişkin görüntüler üzerine, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyeti tahdit suçu'ndan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
"TRİBÜNLERDE HOLİGANİZME ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda meydana gelen skandalı kınayarak, "Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır
Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor; fedakâr polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.