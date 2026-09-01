Bakan Çiftçi: Türkiye’nin güvenliği komşularımızın güvenliğinden ayrı düşünülemez

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çiftçi, Gürcistan'ın Türkiye açısından yalnızca bir sınır komşusu olmadığını belirterek iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve stratejik ortaklığa dikkat çekti. Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliği alanlarının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade eden Çiftçi, güvenlik konusundaki yaklaşımını, "Türkiye'de kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de ayrı görmüyoruz. Türkiye'nin güvenliği ne kadar önemliyse, komşularımızın güvenliğini de aynı ölçüde önemli ve değerli görüyoruz" sözleriyle ortaya koydu.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI SINIR AŞAN İŞBİRLİĞİ

Bakan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyen bazı yeni nesil suç örgütü mensuplarının kimlikle geçiş kolaylığından yararlanarak Gürcistan'a geldiklerini ve burada barındıklarını bildiklerini söyledi. Suç örgütlerinin sınırları aşan faaliyetlerine karşı ülkeler arasındaki işbirliğinin de sınırları aşması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, Türkiye ve Gürcistan arasındaki güvenlik işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçi, Gürcistan makamlarıyla bugüne kadar yürütülen işbirliği sonucunda toplam 866 kişinin Türkiye'ye iadesi ve sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirildiğini, yalnızca bu yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan kişi sayısının ise 438 olduğunu açıkladı. Bu rakamların iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu belirten Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazashvili'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Yeni nesil suç örgütlerinin hem Türkiye'de hem de faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Çiftçi, bu yapıların sınır tanımayan ve dijital teknolojilerden beslenen bir niteliğe büründüğünü söyledi. Bu suç örgütleriyle mücadelenin tek bir ülkenin çabasıyla yürütülemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, karşılıklı ve operasyonel işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Çiftçi, söz konusu yapıların siber dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, iş yeri kurşunlama, haraç, tehdit ve silahlı saldırı gibi çok çeşitli suçlara karıştığına dikkat çekerek, bu faaliyetlerin hem Türkiye hem de Gürcistan açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

POLİS AKADEMİLERİ ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ

Bakan Çiftçi, ziyaret kapsamında Türkiye ve Gürcistan Polis Akademileri arasında bir mutabakat zaptı imzalanacağını da açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından daha önce Gürcü öğrencilere yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, yeni mutabakatla bu alandaki işbirliğinin daha da artırılacağını belirtti. Çiftçi ayrıca, iki ülke arasında mevcut bulunan Ortak Temas Merkezi'nin seviyesinin güçlendirilmesi ve hukuki bir temele oturtulmasının da görüşmelerin gündem maddeleri arasında yer aldığını bildirdi.

GÜVENLİK DİPLOMASİSİNDE YENİ ZİYARETLER

Gürcistan ziyaretinin Türkiye'nin bölge ülkeleriyle güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirme iradesinin ilk adımlarından biri olduğunu belirten Çiftçi, önümüzdeki dönemde Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya da benzer ziyaretler gerçekleştireceklerini açıkladı. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı arasında ortak bir irade ve stratejik ortaklık bulunduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı olarak bu iradeyi sahaya daha güçlü şekilde yansıtmak istediklerini söyledi. "Gürcistan makamlarıyla yaptığımız bu temasların önümüzdeki günlerde diğer ülkelerle de devam edeceğini ve benzer ziyaretler gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum" diyen Çiftçi, Türkiye'nin güvenlik diplomasisini karşılıklı işbirliği ve operasyonel koordinasyon temelinde güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında gösterilen misafirperverlik için Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazashvili'ye teşekkür eden Çiftçi, mevkidaşını en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.