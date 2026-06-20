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Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:25

Bakan Çiftçi, YKS’de görev yapan ekipleri tebrik etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'nin ilk gününde sınava yetişmekte güçlük yaşayan öğrencilere güvenlik güçlerinin destek verdiğini belirterek, görev alan tüm personellere teşekkür etti.

SENA UYANER SENA UYANER
Bakan Çiftçi, YKS’de görev yapan ekipleri tebrik etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunda sınav merkezlerine ulaşmakta sorun yaşayan öğrenciler için emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun çaba gösterdiğini açıkladı.

ÖĞRENCİLERE SINAV GÜNÜ DESTEK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan veya zamanla yarışan öğrencilerin yardımına güvenlik güçlerinin yetiştiğini ifade etti. Çiftçi, gençlerin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli şekilde ulaşabilmeleri için ekiplerin büyük bir hassasiyetle görev yaptığını vurguladı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ VATANDAŞIN YANINDA"

Güvenlik güçlerinin yalnızca asayiş ve güvenliği sağlamakla kalmadığını, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanında olduğunu belirten Çiftçi, "Bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE BAŞARI MESAJI

Bakan Çiftçi, mesajında sınava giren öğrencilere de başarı dileklerini ileterek, "Allah evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin; gayretlerini başarıyla, hayallerini de hayırlı bir istikballe taçlandırsın" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #YKS

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Bakan Çiftçi, YKS’de görev yapan ekipleri tebrik etti
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