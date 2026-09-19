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Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:16

Bakan Çiftçi’den Gaziler Günü mesajı: “Gazilik, ömür boyu taşınan bir şeref nişanıdır.”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Gazilik, ömür boyu taşınan bir şeref nişanıdır. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyorum" dedi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Bakan Çiftçi’den Gaziler Günü mesajı: Gazilik, ömür boyu taşınan bir şeref nişanıdır.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerinin Terörsüz Türkiye olduğunu vurguladı. Çiftçi, "Bu hedef, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlığını huzur, kardeşlik ve güvenle taçlandırmaktır." ifadelerini kullandı. Çiftçi,paylaşımda gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlığa dikkat çekerek, "Gazilik, ömür boyu taşınan bir şeref nişanıdır. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

#MUSTAFA ÇİFTÇİ

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Bakan Çiftçi’den Gaziler Günü mesajı: “Gazilik, ömür boyu taşınan bir şeref nişanıdır.”
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