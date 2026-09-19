Bakan Çiftçi’den sosyal yardım talimatı: "Vatandaşı ayağımıza beklemeyelim"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla, "İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi" toplantısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) toplantıya 81 ilin valileri, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürleri video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda il ve ilçelerde yürütülen sosyal yardım faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ele alındı.

VAKIFLARA YAKIN TAKİP

Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan vakıf performans karneleri çalışmaları sonucunda 7-8 vakfın Türkiye genelinde ilk 10'a girdiğini belirterek, valilerden vakıf karnelerini yakından takip etmelerini istedi. Vakıf çalışmalarının takip ettiği en önemli 10 başlık arasında yer aldığını belirten Çiftçi, ilk 10'a giren vakıflar için ödüllendirme mekanizmasının da devreye alınacağını açıkladı.

"3 AY İÇİNDE YARDIM EDECEĞİZ"

Hane ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Çiftçi, ihtiyaçların sahada tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi, "Biz devlet olarak vatandaşımızın eksikliklerini, ihtiyacını zamanında tespit edip, doğru zamanda ve yerinde ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz" dedi. Hane ziyaretlerinin kesintisiz sürdürüleceğini belirten Çiftçi, ziyaretlerde elde edilen verilerin sisteme işleneceğini ifade ederek, "Durumu zayıf olan, çok zayıf olan vatandaşlarımıza 3 ay içerisinde yardım edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"VATANDAŞI AYAĞIMIZA BEKLEMEYELİM"

Sosyal yardımlarda "yerinde hizmet" anlayışının esas alınmasını isteyen Çiftçi, vakıf yöneticilerine seslenerek, "Biz artık bundan sonra vatandaşı ayağımıza beklemek yerine onları birebir tespit edelim. Hangi tür konularda ihtiyaçları varsa onları giderelim" ifadelerini kullandı.

YAŞLI VE KİMSESİZLERE YAKIN TAKİP

Vefa Programı kapsamında yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Çiftçi, yalnız yaşayan vatandaşların düzenli ziyaret edilmesi talimatını hatırlattı. Çiftçi, ziyaretlerin yalnızca yardım götürmek amacıyla yapılmaması gerektiğini belirterek, yalnız yaşayan vatandaşlarla sohbet edilmesinin ve onların sosyal ihtiyaçlarının da karşılanmasının önemine dikkat çekti.

"VAKIFLAR VATANDAŞIN İHTİYACINI GÖRSÜN"

Bazı vakıflarda cari giderler ve maaş ödemelerinin yüzde 80'e kadar çıktığını, sosyal yardım payının ise yüzde 20'lere düştüğünü belirten Çiftçi, vakıfların asli görevinin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmak olduğunu söyledi. Çiftçi, "Vakıflar aslında vatandaşımıza direkt sosyal yardım yapmak üzere oluşturulmuştur. Bunun için varlar, daha fazla sayıda personele maaş ödemek için değil. Ben istiyorum ki vakıflarımız bu duruma düşmesin. Onlar vatandaşın ihtiyacını görsünler. Yani insanı başkalarının insafına terk etmeyelim. Yardıma ihtiyaç duyanları, yaşlılarımızı, kimsesizleri, engellileri... Bu manada yapabileceğiniz çalışmaların kıymetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.