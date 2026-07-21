Haberler Yaşam Haberleri Bakan Çiftçi’den yaz okulu öğrencilerinin çağrısına dondurma sürprizi!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 00:22

Bakan Çiftçi’den yaz okulu öğrencilerinin çağrısına dondurma sürprizi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bağcılar İlçe Temsilciliğinin yaz okulunda eğitim gören öğrencilerin videolu çağrısına karşılık verdi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Gençler gözlerinizden öpüyorum. Dondurmalar bizden." dedi.

AA Yaşam
Bakan Çiftçi’den yaz okulu öğrencilerinin çağrısına dondurma sürprizi!
  • ABONE OL

TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda bir öğrenci, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bu videoya yorum yaparsa Gökhan abimiz bize dondurma ısmarlayacak" ifadelerini kullanırken, diğer öğrenciler de çağrıya destek verdi. Öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Gençler gözlerinizden öpüyorum. Dondurmalar bizden." yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaz okulunu ziyaret ederek Bakan Çiftçi'nin selamlarını öğrencilere iletti ve dondurmaları dağıttı. Öğrencilere dondurmaların dağıtıldığı anlara ilişkin görüntüler de TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BAĞCILAR #MUSTAFA ÇİFTÇİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çiftçi’den yaz okulu öğrencilerinin çağrısına dondurma sürprizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA