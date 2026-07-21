Bakan Çiftçi’den yaz okulu öğrencilerinin çağrısına dondurma sürprizi!

TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda bir öğrenci, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bu videoya yorum yaparsa Gökhan abimiz bize dondurma ısmarlayacak" ifadelerini kullanırken, diğer öğrenciler de çağrıya destek verdi. Öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Gençler gözlerinizden öpüyorum. Dondurmalar bizden." yorumunu yaptı.