Bakan Ersoy: 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde

NADİR RASTLANAN BULUNTULAR ARASINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise 21 Ağustos 2025 tarihinde 8 bin 564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi. Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.