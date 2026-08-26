Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor!

ÇANAKKALE'NİN EŞSİZ LEZZETLERİ 52 LEZZET NOKTASI'NDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Emre Şen, şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat ise konuk olarak yer alacak.

Ege ve Marmara'nın kesiştiği Çanakkale'de mutfak kültürü, kentin kıyı yaşamından tarımsal üretimine ve ada geleneklerine kadar uzanan geniş bir çeşitlilik taşıyor. Ezine peyniri, Bayramiç beyazı ve Yenice kırmızı biberi gibi coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Bozcaada'nın üzüm kültürü, Gökçeada'nın oğlak eti ve ada otlarıyla hazırlanan yemekleri de kentin gastronomi kimliğini zenginleştiriyor. Deniz ürünleri açısından da güçlü bir mirasa sahip olan Çanakkale'de sardalya başta olmak üzere mevsimsel balıklar, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Çanakkale mutfağının sevilen tatları arasında peynir tatlısı, ada kurabiyeleri, bakla, oğlak ve kuzu tandır öne çıkıyor. Özellikle Çanakkale'nin simge lezzetlerinden biri olan peynir helvası, kentin süt ürünleri geleneğini yansıtan özgün tatlardan biri olarak gastronomi rotasında dikkat çekecek. Bozcaada ve Gökçeada'nın kendine özgü tarifleriyle çeşitlenen sofra kültürü ise Çanakkale'nin yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, damak hafızasıyla da keşfedilmesini sağlayacak.