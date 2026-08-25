Bakan Ersoy duyurdu: Karahantepe’de binlerce yıllık gizem! 'Bu keşif bilim dünyasında geniş yankı uyandıracak'

Karahantepe'de 2019 yılında başlayan ve her yıl yeni keşiflerle devam eden kazılarda 2026 sezonunda yeni yapılar ve eserler açığa çıkarıldı. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu. Bakan Ersoy, keşfe ilişkin paylaşımında, "Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk" ifadelerini kullandı.