Bakan Ersoy: Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası akademik çalışmaları ile gelecek dönem hedefleri ele alındı.

Ersoy'a İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz eşlik etti.