Bakan Ersoy’dan dijital müzik platformlarına şeffaflık çağrısı! Süreç hızlandı: Spotify Türkiye’de ofis açıyor

"BU TARZ PLATFORMLAR ŞEFFAF, ADİL VE TOPLUMSAL DEĞERLERE DUYARLI OLMALI"

Bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları gerektiğini vurgulayan Ersoy, editoryal listelerden algoritmalara kadar şeffaflığın sağlanmasının ve resmi temsilciliklerin Türkiye'de bulunmasının önemine dikkat çekti.

Bu tedbirlerin, sanatçıların emeğinin korunması ve zengin müzik mirasının daha geniş kitlelere ulaşması açısından gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, "Bizler, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzik ekosistemimizi ve sanatçılarımızı her koşulda desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü müzik, paylaştıkça büyüyen, dinlendikçe güçlenen ve nesiller boyu yaşatılan bir mirastır." dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN GİRİŞİMLERİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un şirket yöneticileri ile daha önce yaptığı toplantının hemen ardından Spotify, Türkiye'de ofis açma ve yetkili belirleme taahhüdünde bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre şirket, en kısa sürede Türkiye'de ofisini açacak, yetkili bir isim belirleyecek ve editörler kadrosunu güçlendirerek uygunsuz içeriklere müdahaleyi hızlandıracak.

Önem verdikleri bir noktaya özellikle dikkat çeken Ersoy, ülkemiz müziğini dünyaya duyurmak ve müzik endüstrisini hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirtti. Aynı zamanda kültürümüzü yansıtmayan müzik anlayışlarının hakim olma riskine karşı da gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Bakan Ersoy, Türk müziğinin halk ezgilerinden sanat müziğine, tasavvuf musikisinden çağdaş üretimlere kadar geniş bir yelpazede köklü kültürümüzün izlerini taşıdığını anlattı. Yerelde olduğu kadar uluslararası düzeyde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Ersoy, bu nedenle müzik eserlerinin hem ulusal kimliğin korunmasında hem de uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımında eşsiz bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Müziğin kültürel veya sosyal bir unsur olmanın ötesinde büyük bir endüstri haline geldiğine dikkat çeken Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz, müziğin ülkemiz kültürünün korunması ve yaşatılmasındaki rolünün ve ayrıca bir endüstri olarak öneminin farkındalığıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.