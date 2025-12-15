Bakan Göktaş açıkladı: 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, ailenin önemine dikkati çekerek, her alanda "aile dostu bir ekosistem" oluşturmak için adımlar attıklarını anlattı.

Bu anlayışla, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini belirten Göktaş, Aile Yılında "Aile ve Gençlik Fonu"nu 81 ilde yaygınlaştıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Bugüne kadar 133 bin 466 gencimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ayrıca, farklı sektörlerde yaptıkları 2 bin 7 indirim anlaşmasıyla çiftlerin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdıklarını aktaran Göktaş, faizsiz sundukları kredi miktarını yükselterek 25 yaşına kadar gençler için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençleri içinse 200 bin lira belirlediklerini anlattı.

Göktaş, Aile Yılı'nda doğum yardımlarında da önemli bir reformu hayata geçirdiklerinin altını çizerek, 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın teşvikler getirdiklerini söyledi.

İlk çocuk için sağladıkları tek seferlik doğum desteğini 5 bin liraya çıkardıklarını kaydeden Göktaş, "İkinci çocuk için 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık desteğimizi her ay çocuklar 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Bu kapsamda Aile Yılı'nda 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.