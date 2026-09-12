Bakan Göktaş ’İyilik Var’ı A Haber’de tanıttı! 81 il müdürlüğü sisteme entegre olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini güvenilir, kurumsal ve erişilebilir tek bir çatı altında buluşturan "İyilik Var" dijital platformunu başlattı.

Lansman programında A Haber muhabiri Kübra Tepecİ'nin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gönüllülük kültürünü Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefleyen projenin tüm ayrıntılarını paylaştı.

DİJİTAL GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU "İYİLİK VAR" KULLANIMA AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde paylaşılan tanıtım videoları ve QR kod ile kamuoyunda merak uyandıran proje resmen tanıtıldı. Projenin detaylarını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geçtiğimiz hafta derbide ön videolarını paylaştığımız 'İyilik Var', toplumumuzun iyilik ve gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında toplamanın bir adımıdır. Hem 'iyilikvar.gov.tr' web sayfası hem de mobil web uygulaması üzerinden 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak" ifadelerini kullandı.

"İYİLİK VAR" GÖNÜLLÜLERİ VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ NASIL BULUŞTURUYOR?

Platformun yalnızca Bakanlık faaliyetlerini değil, toplumsal dayanışmayı büyütmek isteyen herkesi kapsadığını belirten Bakan Göktaş, "Zamanını, gönüllülük faaliyetini; gençlerin, çocukların, engellilerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazilerimizin yanında değerlendirmek isteyen herkesi buluşturan bir platform kurduk. Çocuklarımıza satranç öğretmek isteyen bir gönüllümüz ya da huzurevindeki yaşlılarımızla vakit geçirmek, müzik çalmak, kitap okumak isteyen vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sisteme dahil olabilecek" sözleriyle aktardı.

Göktaş, sistemin gönüllülüğü daha görünür ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağını da sözlerine ekledi.

"İYİLİK KAPISI" İLE ESNAF DA HAREKETİN PARÇASI OLUYOR

Platform bünyesinde yer alan "İyilik Kapısı" modülünün işleyişine değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Bir hayırsever bakkal, kuaför ya da esnaf, gönüllü olarak yeteneğini ve hizmetini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşımız da sistem üzerinden alacağı tek seferlik QR kod ile giderek bu hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Biz 'İyilik varsa bizler varız' diyoruz ve tüm vatandaşlarımızı bu alana davet ediyoruz" dedi.

32 GÖNÜLLÜYE ANLAMLI ÖDÜL

Gönüllülük bilincine rehberlik edecek platformun bir saat içerisinde erişime açılacağını müjdeleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, lansmanda Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla özel bir ödül töreni düzenleneceğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen, kurumlarımızda uzun yıllardır sessizce ama düzenli olarak gönüllülük faaliyetleri yürüten 32 gönüllümüzü bugün ödüllendireceğiz. Amacımız gönüllülüğü daha görünür kılmak, daha erişilebilir hale getirmek ve bu iyilik hareketini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmaktır" ifadelerini kullandı.