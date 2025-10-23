Bakan Göktaş, Rojin Kabaiş’in babasıyla bir araya geldi

Soruşturma, tüm deliller ve raporlar titizlikle incelenerek, yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütülmektedir. Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.