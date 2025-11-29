Bakan Göktaş’tan şehit ailesine anlamlı ziyaret! “Devlet yanınızda”

Şehidin baba ocağında gerçekleşen ziyarette, Bakan Göktaş aile bireylerinin halini hatırını sorarak bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında Şehit Babası Ünal Aykut'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Göktaş, aziz şehitlerimizin mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dualar okundu. Bakan Göktaş, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin daima yanındayız. Devlet olarak her daim destekçiniziz" ifadelerini kullandı. Ziyaret, duygu dolu anlara sahne olurken, şehit ailesi Bakan Göktaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.