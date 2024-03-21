Bakan Işıkhan, yerin 300 metre altında maden işçileriyle iftar yaptı

Bakan Işıkhan burada maden işçileriyle sohbet ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan "Ekmek parası için burada yerin 500 metre derinliğinde emek sarf ederek çalışan işçi kardeşlerimizle birlikte iftar etmekten dolayı çok memnun oldum. Sizlerin fedakarlık dolu çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan Tekin isimli bir işçi ise; "Sayın Bakanım bu mübarek günde bizim aramızda iftarda olmanızdan dolayı ben ve arkadaşlar çok memnun olduk.Allah sizlerden razı olsun"dedi.

Işıkhan'ın iftar programında Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir eşlik etti.

İftarın ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, yerin 500 metre altına inerek üretim alanında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

EMEKLİLER BAŞ TACIMIZDIR

Bakan Işıkhan; "Biliyorsunuz 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu sorunlar ve ihtiyaç duyduğu konularda onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2024 yılını emekliler yılı olarak kutlayacağız. Çalışmalarımızı yavaş yavaş netleştikçe de inşallah kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız" şeklinde konuştu