Bakan Koca’dan Strep-A açıklaması: En iyi önlem yolu bu! 24 saate dikkat!

"En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır. İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir. Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa, normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acil'i arayın veya acil servise başvurun."