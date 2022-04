Bakan Kurum: 2024’te Ankara’da AK belediyeciliği tekrar alacağız!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Taptuk Emre'nin, 'Aşk ile yürüyen, sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen, beden diye bir ceset taşır' ifadesini anımsatan Bakan Kurum, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıldır aziz milletimize hizmet aşkıyla yürüyoruz. Bu eser kervanına da eser siyasetine de gece gündüz demeden devam ediyoruz. Heybemiz, her zaman Ankaramız için Ankaramızın ilçeleri için Ankaramıza daha büyük yatırımlar yapmak için ve daha güçlü bir Türkiye için kalkınma hedefleri ile her zaman dolu oldu. Başkentimizi güzelleştirerek güçlendirerek, evlatlarımıza aslında atalarımızın bize bıraktığı o değerleri koruyacak ve gelecek nesillerimize daha güzel bir Nallıhan için daha güzel bir Ankara için hep birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda Ankara'da millet bahçelerinden Mamak'ta, Gölbaşı'nda, Ayaş'ta hemen hemen her ilçemizde millet bahçeleriyle Ankaramızın her yerini güzelleştiriyoruz. Nallıhan'daki doğal Kuş Cenneti'ni koruyabilmek adına birçok projeleri yapıyoruz. Ankaramızı bir ressamın fırçasına, bir şairin kalemine ilham olacak yaşayan manzaralarla çevreliyoruz" ifadelerini kullandı.