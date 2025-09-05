Bakan Kurum’dan gençlere ve 3 çocuklu ailelere sosyal konut müjdesi! “Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak”

YEREL YÖNETİM KANUNU DEĞİŞECEK Mİ?



Arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyor. 20 yıl olmuş, güncellenmeyen kanundan bahsediyoruz. Belediyelerimizden gelen talepleri dikkate alacağız.

KİRA ARTIŞI NASIL ÖNLENECEK?



TOKİ ile 280 bin sosyal konut projesi yürütülüyor. 800 bin yeni konut arzı yaratacağız. Konut arzı ile birlikte deprem bölgesinde görüyoruz ki kiralar düşüyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konu sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konu sorunu da kalmayacak.

"EVLENMEMİŞ GENÇLERİMİZ DE BAŞVURABİLECEKLER"

Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız. Gençlerimizi hedef alacağız. Yüzde 20 gençlere kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız.

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI



TOKİ'den konut almış yaklaşık 168 bin konutu ilgilendiren neredeyse 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren müjdeyi paylaşmış olalım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. 168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak.

"SIĞINAK YÖNETMELİĞİMİZİ BU ÇERÇEVEDE GÜNCELLEYECEĞİZ"

Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Halihazırda bir yönetmelik var, yeni bir yönetmelik yayınlayacağız. Biz bu yönetmeliğimizi güncelliyoruz. Eskisinde olmayan ama sığınak yapma zorunluluğu olan birimler olacak. Dünya örnekleri incelendi. Sığınak yönetmelikleri nasıl, kişi başı kaç metrekare var? Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar hepsini inceledik. Sığınak yönetmeliğimizi bu çerçevede güncelleyeceğiz. Yönetmeliğimizi yakın zamanda yayınlayacağız. Bizim TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda 81 ilde sığınaklarımız da yapılacak. Dünya standartlarına uygun olarak yapacağız. Dolayısıyla yönetmeliği güncelleyeceğiz, yakında yayınlayacağız.

MALATYA'DA ÇALIŞMALAR



Yarın Malatya'da 46 bin 500 bağımsız bölüm dağıtmış olacağız. Yeni Malatya'yı yakın zaman tarih sahnesine taşımış olacağız. Tüm deprem bölgesindeki şehirler gibi Malatya'da da şehri bir bütün olarak değerlendiriyor ve inşaat faaliyetlerini buna göre yürütüyoruz. Emin olun bütün deprem bölgesi 6 Şubat sabahından daha güzel olacak."