Bakan Memişoğlu, Muğla’daki helikopter kazasında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığına ait bir helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş alana düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Boş alana düşen helikopter için çalışmalar sürüyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin 10.06'da kalkış yaptığı sırada pervanesinin hastaneye çarptığını belirti. Helikopterin, hasta nakli iççin Muğla'dan Antalya'ya gittiğini belirten Vali Akbıyık, kazanın sisten kaynaklı olduğunu da açıkladı. Akbıyık, "Menteşe Kötekli Mahallesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pistinden Sağlık Bakanlığımıza ait bir ambulans helikopter, kalkış esnasında eğitim araştırma hastanemizin 4'üncü katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, bir hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Sebebi araştırılıyor. Tüm ekiplerimiz olay yerine intikal ediyorlar. Maalesef 4 vatandaşımız vefat ediyor. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Hastane içinde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece maddi hasar meydana geldi" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

HELİKOPTERİN KALKIŞ ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Muğla'dan Antalya'ya gitmek üzere havalanan ve hastaneye çarparak düşen helikopterin kalkış anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun sise rağmen helikopterin havalandığı anlar görülüyor.

ADALET BAKANI TUNÇ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla'da düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Ailelerinin, yakınlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan feci kazada, hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve Att. Selçuk Soykan hayatını kaybetti.

GENİÇ ÇAPLI SORUŞTURMA, UZMAN EKİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Başsavcı Oğuzhan Dönmez başkanlığında iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıptaki otopsi işlemleri sürüyor. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek kaza sebebi noktasında uzman ekip talep edildi. Uzman ekip Ankara'dan yola çıktı olay yerinde inceleme yapıp kazanın sebebi noktasında ayrıntılı rapor sunacak.