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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Bakan Tekin geleceğin yazarlarıyla buluştu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bakan Tekin geleceğin yazarlarıyla buluştu
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Geleceğin Yazarları' projesi kapsamında düzenlenen İstanbul İl Fuarı'nın 3'üncüsü Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin fuarı ziyaret ederek geleceğin yazarlarıyla bir araya geldi. Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti, eserlerini inceledi. Bakan Tekin miniklerin imzaladığı kitapları da aldı ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Proje kapsamında öğrencilerin okuma kültürü edinmeleri, yazma alışkanlığı kazanmaları ve duygu ile düşüncelerini estetik bir dille ifade etmeleri hedefleniyor. Yıl boyunca düzenlenen okuma etkinlikleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazar buluşmalarıyla desteklenen öğrenciler, hazırladıkları eserleri fuarda okuyucularla buluşturma fırsatı yakalıyor.

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#RAMİ KÜTÜPHANESİ

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Bakan Tekin geleceğin yazarlarıyla buluştu
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