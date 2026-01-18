Bakan Tunç, Atlas Çağlayan’ın babası ile görüştü: Adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, İstanbul Güngören'de yaşanan ve herkesi derinden üzen acı olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek, aileye taziyelerini iletti.