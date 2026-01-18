Haberler Yaşam Haberleri Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın babası ile görüştü: Adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Giriş Tarihi: 18.01.2026 18:50 Son Güncelleme: 18.01.2026 19:26

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüştü, taziye dileklerini iletti. Tunç görüşmede soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, İstanbul Güngören'de yaşanan ve herkesi derinden üzen acı olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek, aileye taziyelerini iletti.

"SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

