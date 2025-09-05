Bakan Tunç Hakkari’de konuştu: Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Türkiye'yi terörün gölgesinden tamamen kurtarmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyen Türkiye düşmanları var. Onlara, onların Türkiye'deki piyonlarına ve taşeronlarına karşı gözümüz açık olacak. Bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu süreci kuyumcu hassasiyetiyle, titizlikle başarıya ulaştıracağız. Bu başarı milletimizin, Hakkâri'nin, bütün Türkiye'nin başarısı olacak. Huzur süreci ve Terörsüz Türkiye süreci kalıcı olacak. Bu başarı milletimizin, Hakkari'nin ve bütün Türkiye'nin başarısı olacak" diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Hakkari'deki çocukların geleceğine dikkat çeken Tunç, "Çocuklarımızı heba edemeyiz. Burada çocuklarımıza 'Büyüyünce ne olacaksınız?' diye soruyoruz, hepsinin birer hedefi var. Çocuklarımızın hedeflerine ulaşması için sorumluluk sahibi olan herkes elini taşın altına koyacak, çabasını en üst noktaya taşıyarak sürdürecek. Çocuklarımızın hayallerini karartmaya hiçbirimizin hakkı yok" dedi.

ADALET HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Adalet Bakanı Tunç, şiddet mağduru kadınlar, çocuklar, dezavantajlı kesimler ve adli desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlandığını da duyurdu. Tunç, "Artık adliyeye girildiğinde adli destek müdürlüğüne gidilecek ve gereken tüm yardımlar yapılacak. Hangi konuda olursa olsun, 'Ben Adalet Bakanı'na ulaşmak istiyorum' denildiğinde, vatandaşımızın talebi anında karşılanacak. Adalet Bakanı'na telefonla bağlanabilecek. Artık böyle" dedi.