Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRASAŞ üretimde rekora koşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ağını genişletirken aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için demiryolu sanayisini de güçlendirdiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu doğrultuda Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'nin (TÜRASAŞ) tesislerini yenileyip üretim kapasitesini artırdıklarını kaydetti.