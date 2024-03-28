Bakan Uraloğlu Kilyos Tüneli’nde incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer'de Mahalle Muhtarları ve STK Temsilcileri ile buluştu. Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Kilyos Tünel şantiyesinide ziyaret etti. Şantiye yetkililerinden bilgi alan Bakan Uraloğlu, tüneller önünde açıklama yaptı.

"İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİNE KARŞI KÖPRÜLERDE ULAŞTIRMA YAPILARIYLA İLGİLİ TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbulla ilgili bir deprem riskimiz var, bu hep olmuştur. Buna yönelik ulaştırma yapılarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. Eski yapılmış olanlarıda güçlendirdik. Bakın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tabliyesini askıya aldık. Yeniden yaptık diyebilirim. Gece çalıştık çoğu İstanbullu fark etmedi o bütün askı halatlarını değiştirdik, bütün viyadüklerdeki deprem takozlarından tutun onların güçlendirilmesiyle ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Biz tabii normal kullanımda günlük yaşantımızda ne lazım? Bir taraftan bunu planlarken bir taraftan da Allah korusun bir afet durumunda bir deprem durumunda İstanbul'un öncelikle İstanbul'a acil yardım ekiplerinin, acil yardım malzemelerinin nasıl gireceğini ve İstanbul'daki çıkacak vatandaşlarımızı nasıl çıkacağıyla ilgili projeleri yapıyoruz. Yani biz bugünü yarını değil 10 yılları, 20 yılları, 100 yılı İstanbul için planlıyoruz.

"İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL PROJELERİNDEN BİTANESİDİR BUNUN DEVAMI"

Uraloğlu, "Şu anda bulunduğumuz Sarıyer- Kilyos Tüneli de tam bu anlattığıma hizmet edecek olan projelerimizden bir tanesi. Projemiz nerede? Bizim Kilyos'tan başlayıp, neredeyse Karadeniz'den, İstanbul'un tam kuzey noktalarından başlayıp Sarıyer'e, oradan Çayırbaşı Tüneli, devamında Beşiktaş'a kadar uzanacak, o güzergahtaki bütün yerleşime hizmet edebilecek. Avrupa yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebilecek olan Murat Kurum başkanımızın da bahsettiği iki yakaya iki tünel projesinden bir tanesidir bunun devamı. Ama biz ilk etapta burayı bitirdiğimizde ciddi bir hizmet görecektir. Devamında da dediğim gibi Beşiktaş'a kadar uzatılması da yine gündemimizde olan işlerden bir tanesi. Şimdi bu projeyle ilgili biz sahilden başlayacağız. Yaklaşık 8 bin 200 metrelik bir güzergahtan bahsediyoruz. Bunun yaklaşık 7 kilometresi tünelle geçiyor, çift tüp tünelle iki gidiş ve iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli ve bin 200 metrelik de viyadükler ve bağlantı yollarından oluşmuş olacak. Bu tünelimizi biz bitirdiğimiz zaman ne işe yarayacak bu tünelimiz? Normal zamanlarda Sarıyer'den 35 dakika süren seyahat süresi sadece 5 dakikaya düşecek. Biz bunu getirip Kilyos'tan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacağız. Siz artık buradan isterseniz Doğu istikametine gidin, isterseniz Batı istikametine, havaalanına, Sabiha Gökçen'inden tutun, bütün illere kadar isterseniz de buradaki Zekeriyaköy Uskumruköy. Bütün yerleşimlerde yaşayan vatandaşlarımızın da ulaşımını sağlamış olacağız. Zamandan en az 30 dakika İstanbullular bunun ne anlama geldiğini gayet iyi bilirler bunu kazandıracağız. Sonra biz burada yakıttan ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız." Şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ 2026'NIN SONUNA DOĞRU TÜNELİ BİTİRİP HİZMETE AÇACAĞIZ

Uraloğlu, "Tabii biz Türk insanı biraz aceleciyiz. Ne zaman bitireceğiz? 7 bin metrelik tünelin yaklaşık yüzde 30'nu aşağı yukarı bitirmiş durumdayız. Yüzde 30 seviyesine geldik. 3 bin 850 metrelik iki tüpte toplam kazı gerçekleşmesi sağlamış durumdayız. Çalışmalarımız 7/24 devam ediyor. Hedefimiz 2026'nın sonuna doğru inşallah bu tüneli bitirerek hizmete açmak" dedi.

ESNAFI ZİYARET EDİP ÇOCUKLARA HARÇLIK VERDİ

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şantiyeden ayrılarak Sarıyer'de çarşı esnafını ziyaret etti. AK Parti seçim çadırını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, parti üyeleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra çevredeki CHP seçim çadırındaki partililerlede selamlaştı. Çarşıda vatandaşların taleplerini dinleyerek sohbet edip çocuklara harçlık verdi.