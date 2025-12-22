Bakan Uraloğlu’nun Alanyaspor sohbeti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde hafta sonunda iki yeni kara yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Tören, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Açılış öncesinde Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu ve Bakan Ersoy, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbetin konusu ise yine Alanyaspor oldu. Aslen Trabzonlu olan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Çavuşoğlu'na gülümseyerek, "Alanyaspor belalımız oldu. Her maçta bizi yeniyor. Artık yenmeyin." sözleriyle espri yaptı. Bakan Uraloğlu'nun sözleri, Başkan Hasan Çavuşoğlu ve çevrede bulunanları gülümsetirken, ortaya keyifli anlar çıktı. Samimi sohbetin ardından Bakanlar ve Başkan Çavuşoğlu tokalaşarak tören alanına geçti. Yaşanan bu renkli diyalog, açılışa damga vuran anlardan biri oldu.