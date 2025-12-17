Bakan Yerlikaya: 2025 yılının ilk 11 ayında 7 terör eylemi engellendi

"KIRSALDA ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Arama-tarama faaliyetleriyle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Kırsalda arama-tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları imha ederek, terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HUZUR; ASAYİŞTE ÖNLEYİCİLİKLE BAŞLAR"

Asayiş verileriyle ilgili sayılara da yer veren Bakan Yerlikaya, "Huzur; asayişte önleyicilikle başlar. Asayiş verilerimiz; bu yaklaşımın, bu disiplinin sahadaki net karşılığıdır. Geçen yılın aynı dönemine oranla 2025'in 11 ayında; polis bölgesinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda, aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak yüzde 99'a, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak yüzde 92'ye yükseldi. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında, 20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik" diye konuştu.

"YAKA KAMERA SAYIMIZ 9 BİNDİ, BUGÜN İTİBARIYLA 53 BİNE YÜKSELTTİ"

Ekiplere yönelik teknik desteklerle ilgili Bakan Yerlikaya, "Araç ve ekipman kapasitemizi büyütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Emniyet Teşkilatımıza 4 bin 586'sı asayiş, 5 bin 506'sı trafik, 120'si zırhlı araç, 60'ı yüzer araç olmak üzere toplam 22 bin 697 yeni araç kazandırdık. Asayiş hizmetlerinde günlük devriye sayımızı yüzde 40 arttırdık ve 14 bin 938'e yükselttik. Araç ve devriye sayımızdaki artış, olaylara 3 dakika içinde müdahale oranımızı yüzde 42'den yüzde 57'ye çıkardı. Yaka kamera sayımız 9 bindi, bugün itibarıyla 53 bine yükselttik" dedi.

"TOPLAM 273 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"

'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli' ile organize suç çetelerine karşı etkin mücadele ettiklerine değinen Bakan Yerlikaya, "Güvenlikte yeni yol haritamız olan, 'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli'ni uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin, elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla başlarına yıkıyoruz. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 153'ü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 54'ü narkotik, 66'sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu" diye konuştu.