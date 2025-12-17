Bakan Yerlikaya emniyet teşkilatının bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda emniyet teşkilatının bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

"POLİSİMİZ MEDENİYET İDRAKİMİZİN SAHADAKİ ADIDIR"

Konuşmasında devletin temelinin huzur ve güvenlik olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, Türk polisinin gücünü hukuktan aldığını belirtti. Yerlikaya, "Güç korkutmak için değil, korumak içindir. Polisimiz, vatandaşın 'devlet' dediğinde aklına gelen ilk sığınaktır" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE: 2 BİN 63 TUTUKLAMA, 7 EYLEM ENGELLENDİ

Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak, "2025'in ilk 11 ayında sadece polis bölgesinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 bin 63 kişinin tutuklandı, 7 terör eyleminin engellendi. Kırsalda arama-tarama faaliyetlerinin ve hava destekli operasyonları aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

ASAYİŞTE SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ

Asayiş verilerine de değinen Yerlikaya, "2025'in ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı suçlarda aydınlatma oranı %99'a, malvarlığına karşı suçlarda ise %92'ye yükseldi" açıklamalarında bulundu.

124 BİN 761 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hapis cezası bulunan aranan şahıslara yönelik operasyonlarda önemli sonuçlar alındığını belirten Yerlikaya, "20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere; toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik" dedi.

ARAÇ VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ ARTIRILDI

Emniyet teşkilatının araç ve ekipman kapasitesinin güçlendirildiğini belirten Yerlikaya, "göreve geldiğimiz günden bu yana emniyete 4 bin 586'sı asayiş, 5 bin 506'sı trafik, 120'si zırhlı araç, 60'ı yüzer araç olmak üzere toplam 22 bin 697 yeni araç kazandırdık. Asayiş hizmetlerinde günlük devriye sayımızı % 40 arttırdık ve 14 bin 938'e yükselttik. Araç ve devriye sayımızdaki artış, olaylara 3 dakika içinde müdahale oranımızı %42'den %57'ye çıkardı. Yaka kamera sayımız 9 bindi, bugün itibarıyla 53 bine yükselttik. Bu teknik kapasite, mazisi şanla, şerefle dolu olan Emniyet Teşkilatımızın gücüne güç katmaktadır" ifadelerini kullandı.

273 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

"Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli" kapsamında organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında, 153'ü KOM, 54'ü Narkotik, 66'sı siber olmak üzere; Toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı, yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu" açıklamalarında bulundu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: 35 BİN TUTUKLAMA

Uyuşturucunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "ilk 11 ayda düzenlenen operasyonlarda 35 bin kişi tutuklandı, 30 ton uyuşturucu madde ve 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

TRAFİKTE HEDEF: 2050'DE SIFIR CAN KAYBI

Trafik güvenliğine de değinen Yerlikaya, "Polis bölgesinde de denetlenen araç sayısını; Bu yıl %16 artırarak 89 milyona çıkardık. Yeni trafik kanunu hazırlığımızı da tamamladık. Gazi Meclisimizden geçer geçmez; 'Trafik kültürü' inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050'de ise 'sıfır can kaybı' hedefine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

ATAMA VE ÇALIŞMA DÜZENİNDE YENİ DÖNEM

Personel yapısına ilişkin önemli düzenlemelere gidildiğini ifade eden Yerlikaya, "İlk defa görev puanı sistemiyle; başkomiser ve altı rütbelerde atamaları, daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk. Daha önce söylemiştim, tekrar ifade ediyorum: 2026 genel atama döneminde, 'Zorunlu İkinci Şark Tebligatı' olmayacak. "Aile Yılı" hassasiyetimizle; Önceki dönemlerde yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarını, bu yıl her ay gerçekleştirdik. 2026 yılında da aynı anlayışı sürdüreceğiz. Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12/36 çalışma sisteminden 4 gruplu 12/36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNU BÜYÜTÜYORUZ"

Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını ifade eden Yerlikaya, emniyet teşkilatının 180 yıldır milletin huzur ve güvenliği için görev yaptığını söyledi. Yerlikaya, "Polisimizin gücünü büyütürken aslında Türkiye'nin huzurunu büyütüyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.