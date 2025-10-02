Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 2.10.2025 09:06

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 189 torbacı gözaltına alındı. Şüphelilerden 171'i tutuklandı, 18'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak 'torbacı' operasyonu düzenlendiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlenerek suç faaliyetleri tespit edildi. Ardından İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 189 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 171'i tutuklanırken, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonlarımızdaki öncelikli hedefimiz sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan torbacılardı. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 kişi gözaltına alındı
