Bakan Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı...

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıl dönümünde, 3 bin 305 rakımlı Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman jandarmalarımızı tebrik ettim. Asayiş Kolordu Komutanımız Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Üs Bölge Komutanımız Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'la görüntülü konuştum. Semaya en yakın tepelerde ay yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran, asil milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan korkusuz yürekler; sizler kalbimizde taşıdığımız en nadide madalyalarsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.